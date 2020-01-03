Профильный комитет Рады отклонил практически все поправки к законопроекту о земле

При подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли аграрный комитет Верховной Рады отклонил почти все поправки (их подано 4016), поданные народными депутатами.

Учтены только две поправки. Первая меняет название законопроекта на "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Вторая поправка, среди прочего, снижает лимит на покупку земли "в одни руки" с 210 тыс. до 10 тыс. га.

Кроме того, в законопроект внесли норму о продаже земли иностранцам только после референдума по этому вопросу.

Как ранее сообщал Фокус: