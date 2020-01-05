Помог Зеленский. Dr. Alban выступил в Киеве после концерта в Крыму
В новогоднем шоу "Вечернего квартала" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. По словам певца, со въездом в Украину ему помог президент Владимир Зеленский.
Об этом Dr. Alban написал в Instagram.
"Мне был запрещен въезд в Украину из-за предыдущего шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", – написал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Госкино запретило трансляцию сериала "Сваты" еще осенью 2017 года, а Минкульт внес Федора Добронравова, звезду сериала, в черный список.
- Федор Добронравов, которому 27 марта, Окружной админсуд Киева разрешил въезд в Украину и аннулировал запрет фильмов с его участием, собирался сыграть в спектакле в оккупированном Крыму.
- СМИ сообщали, что СБУ решила обжаловать решение Окружного административного суда Киева Добронравову посещать Украину.
- СМИ сообщили, что Добронравов, которому отменили запрет на въезд в Украину, выступил в аннексированном Крыму.
- Минкультуры исключило Добронравова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности.