Расследовать крушение украинского боинга поручили Нацполиции

Расследовать крушение Boeing 737 в Иране поручили Национальной полиции.

Об этом пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на ответ Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование по катастрофе будет вести Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Ранее Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту крушения украиского самолета в Иране.

Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели большого количества людей.

Производство квалифицировано по ч.3 ст.276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.