Готовы помочь. Boeing прокомментировали крушение самолета МАУ
В компании Boeing прокомментировали крушение самолета в Иране и заявили о готовности помочь.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.
"Это трагическое событие, и наши искренние мысли с командой, пассажирами и их семьями. Мы находимся в контакте с нашим авиакомпанией-клиентом и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", – сказано в сообщении.
Напомним, Иран отказывается предавать "черные ящики" из самолета Boeing 737 американскому авиастроителю Boeing.
Представители украинской авиакомпании МАУ ранее уже исключили возможную ошибку пилотов, которая могла бы привести к авиакатастрофе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Украина уже известила власти Ирана о готовности направить на место крушения украинского боинга своих специалистов.