"Воевал" с соседями: Подрыватель гранаты в одесском общежитии назвал мотивы поступка

В Одессе полиция задержала злоумышленника, который 8 января гранатой подорвал троих соседей по общежитию.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Подрывателю соседей 38 лет. Он был ранее судим за умышленное убийство.

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Свой поступок мужчина оправдывает обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним "воевали" по бытовым причинам.

По словам задержанного, гранатой, которую он купил в интернете, он хотел напугать обидчиков.

В настоящее время с задержанным работают следователи. Событие квалифицированы по статье о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как ранее писал Фокус:

Ранее в одном из общежитий в Одессе прогремел взрыв: пьяный мужчина во время застолья взорвал гранату. В результате взрыва пострадали 3 человека. Их доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

Житель Донецка, летевший из Киева в египетскую Хургаду, пытался провести с собой гранату. Ее изъяла из багажа Служба безопасности аэропорта Борисполь.