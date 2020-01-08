Дело Шеремета: подозреваемую Дугарь оставили под домашним арестом

Украина
Суд частично удовлетворил апелляцию защиты Дугарь – разрешил отбывать домашний арест в Киеве, а не в воинской части в Днепропетровской области

Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству Павла Шеремета.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд частично удовлетворил апелляцию защиты Дугарь – разрешил отбывать домашний арест в Киеве, а не в воинской части в Днепропетровской области.

Суд постановил изменить место, где Дугарь обязана находится во время круглосуточного домашнего ареста с территории воинской части в Новомосковске (Днепропетровская область) на квартиру на бульваре Шевченко в Киеве.

Мера пресечения действует до 8 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.