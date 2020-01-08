Основной страной расследования авиакатастрофы является Иран, – МИД Украины

В МИД Украины объяснили, почему основной страной расследования катастрофы самолета Boeing-737 "МАУ" является Иран.

Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев на своей странице в Facebook.

"Главным в расследовании является государство, в котором произошла катастрофа. Именно она образует независимую комиссию по расследованию. Она также оперативно должна сообщить о катастрофе государству, где было зарегистрировано судно, государство-оператору (в обоих последних случаях это – Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано/изготовлено, а также ИКАО. В расследовании могут также участвовать упомянутые выше государства, а также государства, граждане которых пострадали в катастрофе", – рассказал Макеев.

По его словам, расследование авиапроишествий регламентируются международным правом, в частности приложением 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И происходит оно в сотрудничестве многих государств.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.