За минувшие сутки на Донбассе трое раненных

8 января вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы украинских позиций были произведены из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщил штаб ООС.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по защитникам Лебединского, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток".

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности группы "Север": дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный, неподалеку от Новоалександровки и возле Новолуганского.

В результате обстрелов трое военнослужащих получили ранения.

С начала суток 9 января обстрелов не отмечено.

Как ранее сообщал Фокус: