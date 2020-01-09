Появились новые видео падения и места крушения боинга МАУ

В сети опубликовали новые видео крушения украинского боинга в Иране.

На ролике ниже видно, как самолет вспыхнул, а потом резко ушел вниз.

Запись с одной из камер видеонаблюдения в непосредственной близости от места авиакатастрофы. На 30-й секунде видно вспышку и крушение самолета.

Сразу после крушения на месте происшествия:

Иранское издание ISNA также сегодня опубликовало видео с места катастрофы, на котором видно, как спасатели разбирают обломки самолета.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.