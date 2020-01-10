Украина потребует компенсацию, если докажут версию удара ракеты в самолет, – Пристайко

Украина
Кроме того, украинская сторона будет требовать привлечения к ответственности всех виновных

Украина будет требовать компенсацию и привлечения виновных к ответственности, если будет доказано версию удара иранских ПВО по украинскому авиалайнера.

Об этом Пристайко заявил на брифинге.

"Если будет доказано, то мы не только будем требовать привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсацию", – сообщил он.

Но об этом на сегодняшний момент, по его словам, еще рано говорить.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.