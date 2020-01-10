В Одесской области мужчина стрелял из ружья по детям, шумевшим под окнами

В Одесской области полиция задержала 51-летнего мужчину, который стрелял из ружья по игравшим под его окнами соседским детям.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

К счастью, никто из детей не пострадал. Свои действия мужчина объяснил желанием прекратить беспокоивший его шум.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

"Правонарушитель закрылся в квартире и на требования полицейских не реагировал. Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей", – говорится в сообщении.

Мужчину доставили в Малиновский районный отдел полиции. Его действия квалифицировали как "хулиганство" (ст. 296 Уголовного кодекса).

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