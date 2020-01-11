Иран официально признал, что ошибочно сбил украинский самолет

Украина
Причиной названа "человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США"

Генштаб иранских вооруженных сил Ирана объявил утром 11 января, что самолет был сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом сообщило иранское Press TV.

Виновные будут привлечены к ответственности, говорится в сообщении, показанном по государственному телевидению Ирана, а правительство приносит свои извинения семьям жертв, в том числе иностранцам. 

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил: "Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и пострадавшим странам".

В заявлении военных говорится, что самолет был принят за враждебную цель после того, как он повернул к "чувствительному" военному центру Революционной гвардии. "Военные были на высочайшем уровне готовности" из-за обострения отношений с США, сказано в заявлении. 

Военное командование извинилось за катастрофу и заявило, что обновит свои системы, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. В заявлении говорится, что ответственные будут привлечены к ответственности.

Как ранее сообщал Фокус: