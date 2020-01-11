Значительную часть Украины снова накрыло облако угарного газа
Второй раз за последние три месяца над Украиной зафиксировано облако угарного газа (СО), накрывающее собой почти половину страны. Об этом сообщил в Facebook глава комитета Общественного совета при Киевской горгосадминистрации Олег Попенко.
"Над Украиной опять самая высокая концентрация СО в мире, сравнимая с промышленными районами Китая и Нью-Йоркской агломерацией. Накрыло так же, как в октябре 2019 года – от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя", – написал он.
Концентрация СО над Украиной, 1:00, 11 января 2020 года
По данным Укргидрометцентра, представленным на сайте ГСЧС, 10 января, в 13:00 уровень угарного газа в Киеве на 50% превышал предельно допустимую норму. Характер погоды 11 января не был благоприятен для рассеивания вредных примесей в приземном слое воздуха.
Под действие ветров облако угарного газа постепенно рассеивается и перемещается на восток и юго-восток. Но на смену ему образуется другое.
Прогноз концентрации СО над Украиной на 1:00, 13 января 2020 года
Предыдущий раз такое же облако угарного газа накрывало Украину 20 октября 2019 года. Тогда причину появления смога над Киевом в КГГА объяснили пожаром на торфянике, большим количеством автомобилей в столице, сжиганием горожанами листьев и температурной инверсией атмосферы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министерство энергетики и защиты окружающей среды проведет дополнительное измерение загрязнения воздуха в Киеве совместно с независимыми лабораториями.
- Согласно результатам исследования, проведенного Институтом химии Макса Планка, загрязнение воздуха в настоящее время является причиной 8,8 миллионов преждевременных смертей в год – почти вдвое больше, чем предполагалось ранее.
- Загрязнение атмосферы почти на 1,8 года сокращает среднюю продолжительность жизни людей во всем мире. Для сравнения, курение в среднем отбирает 1,6 лет жизни, загрязненная вода и антисанитария - 7 месяцев, ВИЧ/СПИД - четыре месяца, войны и терроризм - 22 дня.
- Китайские ученые выяснили, что загрязнение атмосферы ухудшает потенцию. По крайней мере, у крыс.