В СНБО сказали, когда привезут тела погибших украинцев из Ирана на родину

Тела погибших в сбитом иранскими военными самолете МАУ будут репатриированы в Украину примерно 20-21 января.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет "ВВС.Украина".

"Он (Данилов, – ред) сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину", – говорится в сообщении.

Среди 176 погибших в авиакатастрофе – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа),

При этом, как сообщил президент МАУ Евгений Дыхне, большинство тел погибших при крушении самолета будет похоронено в Иране. Он отметил, что авиакомпания обязалась доставить тела погибших их семьям по месту проживания после того, как иранская сторона позволит привезти их на родину.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани. Авиакатастрофу он назвал "ужасной ошибкой".

Президент Владимир Зеленския заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.