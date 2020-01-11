В СНБО сказали, когда привезут тела погибших украинцев из Ирана на родину
Тела погибших в сбитом иранскими военными самолете МАУ будут репатриированы в Украину примерно 20-21 января.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет "ВВС.Украина".
"Он (Данилов, – ред) сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину", – говорится в сообщении.
Среди 176 погибших в авиакатастрофе – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа),
При этом, как сообщил президент МАУ Евгений Дыхне, большинство тел погибших при крушении самолета будет похоронено в Иране. Он отметил, что авиакомпания обязалась доставить тела погибших их семьям по месту проживания после того, как иранская сторона позволит привезти их на родину.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани. Авиакатастрофу он назвал "ужасной ошибкой".
- Президент Владимир Зеленския заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
- Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета после того, как иранские военные признали, что сбили лайнер по трагической ошибке.