Чат-бот против наркотиков. МВД заблокировала 214 наркомагазинов в Telegram
В Министерство внутренних дел заявили, что удалось заблокировать работу 214 онлан-магазинов, продающих наркотики через мессенджер Telegram. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Прекратить незаконную деятельность магазинов правоохранителям удалось с помощью чат-бота "Стоп наркотик".
Так, за время работы чат-бота Telegram пользователи прислали на проверку 4769 изображений, 7318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.
"В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, что использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть "наркомагазинов", работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – сообщили в МВД.
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