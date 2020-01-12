Задержан организатор убийства Окуевой, – полиция

В воскресенье полицейские задержали предполагаемого организатора убийства активистки Евромайдана и добровольца АТО Амины Окуевой.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба полиции.

Сообщалось, что члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", – сказано в сообщении.

Сегодня ранее правоохранители задержали группу киллеров, подозреваемых в убийстве Окуевой.

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