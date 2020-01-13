Резонансное убийство в Каховке: В областном главке "полетели полицейские головы"

Руководство Каховского областного отдела полиции уволило трех полицейских и еще троих сняло с занимаемых должностей на фоне резонансного убийства в Каховке, которое произошло в новогоднюю ночь. Кроме того, еще к трем сотрудникам применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В областном главке полиции отметили, что в ходе проведения служебного расследования выяснилось, что сотрудники не обеспечили надлежащего расследования убийства.

"По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех – уволили из органов внутренних дел, еще до трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", – говорится в сообщении.

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Начальник областного главка Александр Прокудин отметил, что в отношении полицейских применены самые строгие дисциплинарные взыскания.

"В отношении руководства Каховского отдела полиции применено дисциплинарное взыскание – увольнение с занимаемой должности. В отношении дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось дело об убийстве мужчины, применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Члены следственно-оперативной группы, а именно следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволены из органов внутренних дел Украины", – сообщили в полиции.

Напомним, 1 января произошла перестрелка между двумя жителями Каховки, в результате которой был убит 26-летний местный житель Владимир Чебукин. В ГБР сообщили, что подозреваемый в убийстве ране был сотрудником полиции.

На фоне убийства местные жители вышли на протест под здание отдела Нацполиции в Херсонской области. Активисты посчитали, что в органах дело могут "замять", ведь в нем фигурирует полицейский.

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