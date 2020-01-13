СБУ не запрещала въезд в Украину Хакамаде и Dr.Alban
СБУ не запрещала въезд в Украину шведскому артисту Албану Узоме Нвапу (Dr. Alban) и российскому политику и бизнес-тренеру Ирине Хакамаде.
Об этом сообщили в ведомстве на вопрос Українських Новин.
Сообщается, что издание запросило у СБУ информацию о том, запрещен ли въезд в Украину Dr. Alban, который приехал Украину на съемки "Вечернего квартала", а также запрещен ли въезд в Украину Ирине Хакамаде, которая неоднократно поддерживала аннексию Крыма Россией и считающей оккупацию победой президента России Владимира Путина.
СБУ сообщила, что информация по этим вопросам у нее отсутствует.
Как ранее сообщал Фокус:
- Хакамада должна была выступить на бизнес-форуме 27 февраля. После того, как стало известно о подготовке к ее приезду, в сети разгорелся скандал. Организаторы позже заявили, что выступление отменено.
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В новогоднем шоу "Вечернего квартала" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. По словам певца, со въездом в Украину ему помог президент Владимир Зеленский. Однако позже, изменил подпись к фотографии с Зеленским.
- Событие прокомментировал глава Меджлиса Рефат Чубаров: "Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину".