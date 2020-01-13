СБУ не запрещала въезд в Украину Хакамаде и Dr.Alban

СБУ не запрещала въезд в Украину шведскому артисту Албану Узоме Нвапу (Dr. Alban) и российскому политику и бизнес-тренеру Ирине Хакамаде.

Об этом сообщили в ведомстве на вопрос Українських Новин.

Сообщается, что издание запросило у СБУ информацию о том, запрещен ли въезд в Украину Dr. Alban, который приехал Украину на съемки "Вечернего квартала", а также запрещен ли въезд в Украину Ирине Хакамаде, которая неоднократно поддерживала аннексию Крыма Россией и считающей оккупацию победой президента России Владимира Путина.

СБУ сообщила, что информация по этим вопросам у нее отсутствует.

Как ранее сообщал Фокус: