Крушение Boeing 737. Группа ГСЧС вернулась из Ирана в Украину

Сегодня, 14 января, украинские спасатели, которые работали на месте крушения Boeing737, вернулись в Украину из Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В аэропорту "Киев" группу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям встречал секретарь СНБО Алексей Данилов и глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Украинские спасатели вылетели в Тегеран в день крушения лайнера МАУ – 8 января. Таким образом, в Иране они провели шесть полных дней.

В иране группа занималась восстановлением корпуса самолета из его фрагментов.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.