Кличко с больным ухом уже вышел на работу
Мэр Киева Виталий Кличко, которого прооперировали в Александровской клинической больнице из-за разболевшегося уха, сегодня вышел на работу и провел рабочее совещание в горсовете Киева по факту прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza.
Об этом, в комментарии изданию Буквы, сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.
"Мэр уже на работе", – сказала пресс-секретарь Кличко.
Сам Виталий Кличко также подтвердил временное отсутствие на рабочем месте в связи с болезнью. На своей странице в Facebook он поблагодарил всех неравнодушных и сказал, что уже чувствует себя хорошо.
"Друзья! Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье! Я в норме! Не думал, что обращение к врачу может вызвать такую волну легенд. Так, в больнице я был. Так, сделали некоторые манипуляции. Ничего экстраординарного. С рабочего ритма не выпадал. И сейчас на работе", – написал Виталий Кличко.
Как ранее сообщал Фокус:
- По информации некоторых СМИ, мэр Киева Виталий Кличко вернулся в украинскую столицу из США и сразу отправился к отоларингологу. У градоначальника сильно разболелось ухо, он был прооперирован.
- Виталий Кличко обогнал Порошенко в рейтинге 100 влиятельных украинцев.
- Мэр Киева мультиком поздравил жителей столицы с Новым годом. В образе Деда Мороза столичный глава пролетел над Киевом и раздал подарки местным жителям.