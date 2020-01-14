Рада возложила полную ответственность за катастрофу украинского самолета на Иран
Верховная Рада возложила полную ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране на Иран. За проголосовали 368 народных депутатов.
Соответствующий проект постановления №2726 зарегистрировал глава парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко.
В частности, Верховная Рада ожидает извинений от Ирана, а также требует от Ирана обеспечить прозрачное расследование трагедии.
"Верховная рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также оказание всякого возможного содействия их работе", – сказано в тексте заявления.
Также ВР призывает мировое сообщество поддержать Украину в ее стремлении в отношении проведения расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращение тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат.
"Верховная рада призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценки рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", – говорится в заявлении.
Кроме того, парламент обращается к органам государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы.
Украинские депутаты также выразили глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы.
Как ранее писал Фокус:
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Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Люди вышли на протесты под лозунгами "Вы отомстили Иранцам", "Извиняйтесь и увольняйтесь", "Отставки мало, необходимо расследование" и даже "Смерть диктатору".
- Иранские силы безопасности разогнали митинги, однако недовольные все-равно продолжают выходить на протестные акции.
- Следователи будут выяснять, действительно ли сбитие украинского самолета в Иране было непреднамеренным и ошибочным. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.