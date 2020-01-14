Рада возложила полную ответственность за катастрофу украинского самолета на Иран

Верховная Рада возложила полную ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране на Иран. За проголосовали 368 народных депутатов.

Соответствующий проект постановления №2726 зарегистрировал глава парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко.

В частности, Верховная Рада ожидает извинений от Ирана, а также требует от Ирана обеспечить прозрачное расследование трагедии.

"Верховная рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также оказание всякого возможного содействия их работе", – сказано в тексте заявления.

Также ВР призывает мировое сообщество поддержать Украину в ее стремлении в отношении проведения расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращение тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат.

"Верховная рада призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценки рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", – говорится в заявлении.

Кроме того, парламент обращается к органам государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы.

Украинские депутаты также выразили глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Люди вышли на протесты под лозунгами "Вы отомстили Иранцам", "Извиняйтесь и увольняйтесь", "Отставки мало, необходимо расследование" и даже "Смерть диктатору".

Иранские силы безопасности разогнали митинги, однако недовольные все-равно продолжают выходить на протестные акции.