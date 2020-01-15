Кабмин подсчитал население Украины, но результат электронной переписи пока держит в тайне

Правительство уже получило результаты электронной переписи населения и собирается их обнародовать на следующей неделе. Об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы установили численность населения в Украине. Использовали несколько методик, все они дали примерно одинаковый результат. На следующей неделе, я надеюсь, мы сможем поделиться первыми результатами", – сообщил министр.

Дубилет также заверил, что погрешность при такой методике ниже чем при традиционной переписи, идею проведения которой в 2020 году он не поддерживает.

"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно. Это лишние расходы для бюджета, которые приносят очень спорный результат. Мы провели тестовую пилотную перепись в районе Киева. Мы покажем результаты. Они потрясающие относительно того, сколько людей просто не открывают двери. Очень большой бюджет пойдет просто в никуда, потому что очень многие люди не открывают дверь", – рассказал министр.

Дубилет добавил, что по этому вопросу еще ведутся дискуссии и окончательное решение не принято.

Ранее Дубилет озвучил алгоритм проведения электронной переписи:

сбор анонимной информации у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;

сбор данных из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный фонд), так как эти группы меньше других "оснащены" мобильными телефонами;

проведение калибровочных социологических опросов, выяснение того, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах;

ввод этих данных в математическую модель.

Напомним, первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, на 2014, после чего на 2016 год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение всеукраинской переписи населения – на 2020 год.

Как ранее сообщал Фокус:

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что международное сообщество может не признать результаты электронной переписи.