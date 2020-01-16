Названо имя бойца, погибшего на Донбассе от пули вражеского снайпера
От пули вражеского снайпера 15 января в зоне проведения ООС погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко 24-летний Алексей Кучкин.
Об этом сообщается на странице подразделения в Facebook.
"15 января в нашей военной семье случилось большое горе – мы потеряли собрата. В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановый получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович", – говорится в сообщении.
Алексей Кучкин занимал должность старшего стрелка механизированного батальона. Побратимы бойца рассказали, что он находился на дежурстве на опорном пункте, когда вражеская пуля снайпера попала ему в лицо. Его раненого пытались быстро эвакуировать, доставили в больницу, однако, он умер.
Алексей Кучкин находился в рядах ВСУ три года. Сам, родом с Харьковщины. Недавно женился, от первого брака имеет сына школьного возраста.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 января, противник 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, БПЛА, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.