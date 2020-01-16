Названо имя бойца, погибшего на Донбассе от пули вражеского снайпера

От пули вражеского снайпера 15 января в зоне проведения ООС погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко 24-летний Алексей Кучкин.

Об этом сообщается на странице подразделения в Facebook.

"15 января в нашей военной семье случилось большое горе – мы потеряли собрата. В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановый получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович", – говорится в сообщении.

Алексей Кучкин занимал должность старшего стрелка механизированного батальона. Побратимы бойца рассказали, что он находился на дежурстве на опорном пункте, когда вражеская пуля снайпера попала ему в лицо. Его раненого пытались быстро эвакуировать, доставили в больницу, однако, он умер.

Алексей Кучкин находился в рядах ВСУ три года. Сам, родом с Харьковщины. Недавно женился, от первого брака имеет сына школьного возраста.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января, противник 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, БПЛА, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.