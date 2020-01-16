СБУ разоблачила бывшую военную в содействии донецким боевикам

Сотрудники СБУ в Мариуполе прекратили разведывательно-подрывную деятельность бывшей военной Нацгвардии, которая работала на боевиков "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что спецслужбы "ДНР" заинтересовались женщиной еще в 2015 году, когда та проходила военную службу в одной из воинских частей Нацгвардии.

Представители "МГБ ДНР" завербовали ее и провели инструктаж по конспирации и способам связи. Ее обязали передавать информацию о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить личные данные украинских военных и членов их семей.

Используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, женщина собирала и передавала необходимые террористам сведения.

При обыске у нее нашли компьютерную технику с доказательствами общения с оккупантами. Также она рассказала детали своей вербовки и сотрудничества с "МГБ ДНР".

Женщине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической организации), судом избрана мера пресечения.

Как ранее сообщал Фокус:

Коллегия судей Крюковского районного суда города Кременчуга, приговорила к 12 годам заключения жителя Полтавщины, который шпионил для российского ФСБ.

В СБУ сообщили, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.

В ноябре 2019 года российские спецслужбы также пытались завербовать жителя Черниговской области.