Иранцы забирали обломки украинского самолета на металлолом

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что украинская группа, прибывшая на место катастрофы самолета МАУ возле Тегерана, только 10 января получила доступ к обломкам самолета и обнаружила признаки поражений ракетой или взрывным устройством.

Об этом сообщает пресс-служба КНИИСЭ.

“Предоставили возможность посмотреть на останки самолета, сказали, что они лежат в ангаре. Ангар оказался, когда мы туда приехали в конце дня, что это просто куча бульдозером собранных обломков самолета, на которых ничего не было видно, ничего не понятно, но они (иранские работники – ред.) работают только до четырех часов по местному времени, поэтому мы были ограничены временем”, – рассказал Рувин.

По его словам, на следующий день эксперты имели возможность обойти всю территорию от места, где самолет начал падение, к месту, где собирались основные обломки Боинга.

"На месте падения самолета мы увидели кучу непонятного народа – иранцев, которые собирали останки, вещи, обломки – кто сдавал в металлолом, кто себе на память брал", – рассказал он.

Затем, по словам Рубина, эксперты начали работать над реконструкцией самолета.

"Когда мы все разложили, мы увидели: нижняя часть самолета вообще отсутствует, также отсутствует кабина. Кабину нам потом довезли, кусочек передней части... еще отсутствовали кресла. Ни одного кресла, где хранились обломки, мы не нашли", – рассказал он.

"Нам тогда стало понятно, что произошло, как случилось, каким образом. Это было 10 числа, уже была ночь. И мы при свете уже прожекторов нашли места где мы увидели действие поражающих элементов, ракеты. Представители иранских властей увидели, приехали очень много машин с представителями, посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали завтра будем разбирать", – сообщал он.

11 января утром была достигнута договоренность, что украинцев допустят к обломкам самолета в 9:00, но пройти удалось около 11:00, на месте представителей Ирана не было, а иранские власти официально объявили, что самолет был сбит ракетой.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").

Согласно информации французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились с запросом в компетентные органы Ирана о передаче украинской стороне бортовых "черных ящиков" самолета МАУ.