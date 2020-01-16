Катастрофа в Иране: завершилась идентификация тел погибших украинцев

Украина
Передача тел планируется до 19 января

Эксперты МВД Украины, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших украинцев в результате крушения самолета "МАУ".

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января.

15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины авиакатастрофы.

Сейчас 2 эксперта-генетика МВД Украины остаются в Тегеране до завершения идентификации погибших и возвращения родственникам.

Как ранее писал Фокус:

  • Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности. 

  • Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение. 
  • Согласно информации французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.