Снайпер-боевик убил бойца ВСУ Химичука. На Житомирщине – три дня траура

Вчера на Донбассе при обстреле пророссийских боевиков погиб боец ВСУ, старший солдат Игорь Химичук.

Об этом в Facebook пишет глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Химичук служил в 72-й отдельной мехбригаде им. Черных Запорожцев. До того, как поехать на Донбасс, боец был водителем отделения обеспечения Чудновского РВК Житомирской области.

Боец погиб в результате снайперского обстрела.

В Чудновской ОТГ объявили трехдневный траур – соответствующее распоряжение от 17 января опубликовано на сайте Чудновской громады.

Всего за прошедшие сутки, 16 января, противник 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, в т.ч. из снайперских винтовок.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в зоне проведения ООС от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко 24-летний Алексей Кучкин.

15 января, противник 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артсистем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, БПЛА, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.