Гончарук готов ликвидировать ГАСИ, если ведомство не избавится от "схематозов"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о готовности ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) в том виде, в котором она существует сейчас.

Об этом Гончарук сообщил в Telegram.

"Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики. 2020 год инициирован правительством программы "Большого строительства". Каждая инвестированная в строительство гривна – это дополнительные шесть гривен в смежные сферы", – рассказал премьер.

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По словам Гончарука, Кабмин хочет получить 6% взноса в ВВП от строительной сферы.

"Современная архитектурно-строительная сфера с прозрачными процедурами, современными подходами к строительству, а также высоким уровнем безопасности и белым рынком труда – достижимая цель", – сообщил глава правительства.

Напомним, что недавно был запущен электронный кабинет застройщика для объектов класса СС1. В онлайн-режиме уже начаты почти 200 строек и введено в эксплуатацию около 70 объектов. В скором времени обещано открыть такие кабинеты и для более сложных объектов: СС2 и СС3.

Как ранее сообщал Фокус: