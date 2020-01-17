На Донбассе с начала 2019 года погибли 132 военных, ранены более 700
В течение 2019 и в января 2020 года в результате российской вооруженной агрессии на Донбассе погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По каждому факту гибели открыто производство.
"В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области – 31 и 197 соответственно", – сообщили у генпрокурора.
Офис Генерального прокурора заявляет, что контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 января в зоне проведения ООС от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко 24-летний Алексей Кучкин.
- 15 января, противник 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артсистем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, БПЛА, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.