На Донбассе с начала 2019 года погибли 132 военных, ранены более 700

В течение 2019 и в января 2020 года в результате российской вооруженной агрессии на Донбассе погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По каждому факту гибели открыто производство.

"В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области – 31 и 197 соответственно", – сообщили у генпрокурора.

Офис Генерального прокурора заявляет, что контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в зоне проведения ООС от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко 24-летний Алексей Кучкин.

15 января, противник 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артсистем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, БПЛА, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.