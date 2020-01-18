Иран подтвердил, что передаст "черные ящики" сбитого самолета в Киев
Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в работе также примут участие эксперты из Франции, Канады и США.
Как заявил директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, бортовые самописцы будут переданы Киеву по просьбе украинской стороны.
В столице Украины группа экспертов будет работать над расшифровкой "черных ящиков", однако в случае неудачи они будут отправлены в Париж.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.