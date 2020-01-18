На Донбассе ранены 8 бойцов ВСУ

На Донбассе в субботу, 18 января, ранения получили восемь украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что за текущие сутки боевики 5 раз нарушили режим тишины.

Противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Вражеские обстрелы были зафиксированы около населенных пунктов Пески, Красногоровка, Павлополь, Васильевка и Орехово.

Также в пресс-центре добавили, что ситуация на всех участках разведения сил и средств остается стабильной.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января противник 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, БПЛА, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

16 января противник 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.