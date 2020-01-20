В ДТП на Закарпатье пострадали девять человек, среди них – дети

На автодороге "Мукачево-Рогатин-Львов" на Закарпатье столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и шестеро взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле "Kia Rіо", совершая обгон автомобиля Volvo, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Renault.

В Иршавскую больницу доставлены водитель Kia, двух ее малолетних детей, в возрасте 5 и 9 лет и еще одного пассажира автомобиля.

Также за медпомощью обратились водитель автомобиля Renault и четверо его пассажиров, среди которых одна – несовершеннолетняя.

"Предварительная правовая квалификация происшествия – статья 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, в воскресение, 5 января, около 17:00 водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.