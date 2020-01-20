Детей без прививок в школу будут допускать по решению директора, – Новосад
Допуск в школу детей, не прошедших вакцинацию, будет личной ответственностью руководителя учебного заведения. Об этом сказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью "Интерфаксу-Украина".
"За школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения – принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку", – пояснила она.
Министр подчеркнула, что подобные решения еще разрабатываются совместно с Минздравом.
Минобразования также обратилось в Минздрав с просьбой внести изменения в справку №086, которая является обязательной для зачисления ученика в учебное заведение, чтобы указывать о наличии или отсутствии прививки. "Это будет первый шаг для решения этого вопроса", – считает Новосад.
Минобразования подготовило письмо в регионы с предложением главам областных государственных администраций усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты.
Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что невакцинированные дети, кроме тех, которые имеют противопоказания к вакцинации, не смогут посещать школу и детские сады с другими учениками. В то же время, Киевская городская госадминистрации заявила, что в столице не будет запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вступили в силу изменения в календарь профилактических прививок и в перечень медицинских противопоказаний.
- Минздрав предоставил возможность людям любого возраста бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК.
- Частные медучреждения и врачи-ФЛП, которые заключили договор с Национальной службой здоровья, будут получать вакцины, закупленные за средства госбюджета. Отдельные вакцины станут доступны и в частных роддомах.
- Исследование с участием более 650 тыс. детей показало, что прививки от кори не связаны с развитием расстройств аутистического спектра.
- Партия из 15 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства отправлена в регионы Украины. Всего закуплено 93 тыс. доз.