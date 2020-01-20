Боевик из "ДНР" подписал контракт с ВСУ и шпионил для РФ, — СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.

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По данным СБУ, во время прохождения "военной службы" в составе террористических группировок он был завербован сотрудниками российских спецслужб.

"В начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере. Злоумышленник собирал сведения, в частности о дислокации военных частей ВСУ, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, персональных данные командиров", – сообщили в СБУ.

Военный был задержан правоохранителями во время передачи собранных разведданных вблизи военной части.

Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

СБУ задержала завербованного контрактника ВСУ

Как ранее сообщал Фокус:

В СБУ сообщили, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.

В ноябре 2019 года российские спецслужбы также пытались завербовать жителя Черниговской области.

Ранее сотрудники ФСБ РФ попытались завербовать трех жителей Сумской области, среди которых – бывший правоохранитель, учитель и работник одного из местных предприятий, которое входит в состав концерна "Укроборонпром".