Грипп в Украине: в некоторых областях начали закрывать школы на карантин

В Донецкой, Тернопольской и Кировоградской областях из-за гриппа и ОРВИ городские власти начали закрывать школы на карантин.

В частности, с 21 по 26 января в двух школах Кировоградской области временно прекратили учебный процесс. Об этом сообщили в пресс-службе Александрийского городского совета. При этом, по состоянию на 21 января общее число отсутствующих учеников в школах Александрии было почти 20%.

Кроме того, с 20 января учебный процесс приостановили в школах города Селидово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Также с 22 января по 27 января включительно закроют учебные заведения в Черткове Тернопольской области.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января в Украине от осложнений гриппа умер человек. Мужчина болел с 20 декабря 2019 года.

Кроме того, в Украине умерла от осложнений гриппа 55-летняя женщина. Согласно сообщению, женщина обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни и находилась в отделении реанимации.

13 января сообщалось, что в Украине из-за осложнений после гриппа скончалась беременная женщина, новорожденного удалось спасти.

14 января количество умерших украинцев от гриппа увеличилось до пяти человек.

В Киеве за третью неделю текущего года было зафиксировано 9 тысяч 176 больных гриппом и ОРВИ, что на 35,2% больше по сравнению с прошлой неделей.