Гончарук: Украине сейчас никто не доверяет. Как эту проблему решить?

Главные ресурсы 21 века – это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют, и вы можете получить доступ ко всем желаемым ресурсам. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в интервью. Оно опубликовано в специальном выпуске The Report Company (в сотрудничестве с Newsweek), приуроченном к Всемирному экономическому форуму в Давосе.

"Именно это отличает развитые страны от Украины – они более надежные. Причина отличия простая: Украине никто не доверяет. Поэтому одной из наших целей является восстановление доверия к стране", – заявил премьер.

Важнейшим инструментом формирования доверия к Украине он считает сотрудничество с МВФ: "Речь идет не столько о деньгах, сколько о доверии. В фонде очень хорошо знают ситуацию и видят, что происходит в Украине. Они – наш самый эффективный инструмент для восстановления доверия к Украине на международном уровне".

Премьер считает, что доверять стране на международном уровне будут в том случае, если видят, что она разделяет идеи свободы.

"Украина должна стать страной свободы. Для этого мы строим свою стратегию на человеческом капитале. Это уменьшит риски для инвесторов. Украина имеет большой инвестиционный потенциал. Мы – надежный мост между Европой и Азией. Наши планы точно заинтересуют инвесторов. Украину следует рассматривать как прекрасное место с захватывающими перспективами для инвестиций", – заверил Гончарук.

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