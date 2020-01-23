Нас 37.29 млн: Дубилет обнародовал результаты электронной переписи населения Украины

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37,29 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты электронной переписи, проведенной правительством, которые обнародовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Эти данные не учитывают население оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Сейчас в Украине проживают 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

Больше всего человек проживает в Киеве (3,7 млн человек), Днепропетровской (3,2 млн), Харьковской (2,8млн), Одесской (2,3 млн), Киевской (2,2 млн), Львовской (2,2 млн) областях. Меньше всего – в Черновицкой области (727 тыс.).

Наибольшую группу населения составляют люди возрастом от 25 до 54 лет – 16,4 млн.

По его словам, оценка (электронная перепись) проводилась в течении трех месяцев и не потребовала дополнительных расходов из госбюджета. Полноценная перепись, которую предполагалось провести в 2020 году, обошлась бы в 3,4 млрд грн.

При оценке использовались три метода и все они дали одинаковый результат с разницей 2.86%.

Метод 1. Комбинированный (мобильные операторы + соцопроса + реестры). Мобильные операторы передали анонимную информацию о числе абонентов, которые были онлайн больше месяца. После это было проведен соцопрос, который установил, какое количество мобильных приходится на разные возрастные группы в разных регионах. Полученные данные дополнили показателями молодых и пожилых украинцев из реестров.

Метод 2. Комбинированный (данные пенсионного фонда + экстраполяция через поло-возрастную структуру). Количество пенсионеров по данным пенсионного фонда экстраполировали через поло-возрастную структуру (данные Госкомстата и данные государственных реестров).

Метод 3. Реестровый. Правительство взяло не персонализированные данные из государственного реестра физических лиц.

"Оценка дает информацию только о численности, половозрастной структуре населения, а также распределение по регионам. Перепись населения дает эти же данные (впрочем, по моей оценке, с большей ошибкой), а также некоторые другие данные (например, об этносе или состоянии домохозяйства)", – рассказал Дубилет.

Он добавил, что окончательное решение, будет ли проводится полноценная перепись, еще не принято.

Напомним, первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, на 2014, после чего на 2016 год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение всеукраинской переписи населения – на 2020 год.

По данным Госстата, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 41 млн 922 тысяч человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что международное сообщество может не признать результаты электронной переписи.