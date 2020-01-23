Глава Нафтогаза прокомментировал свою возможную отставку
Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается уже в марте. Его продление зависит от решения наблюдательного совета компании.
Об этом сообщает Украинсая правда.
"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен. Если он будет продлен – это вопрос к наблюдательному совету", – сообщил Коболев.
Кроме того, он отказался комментировать возможный конфликт с коммерческим директором Нафтогаза Юрием Витренко и "собеседованиях" в Офисе президента по поводу возможного назначения на должность премьер-министра.
Как ранее сообщал Фокус:
- Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине "Газпром".
- Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что миллионные премии в "Нафтогазе" – это правильно.
- 27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2.918 млрд компенсации по Стокгольмскому арбитражу.
- Президент Владимир Зеленский назвал выплату компенсации для Украины "большой победой".