Глава Нафтогаза прокомментировал свою возможную отставку

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается уже в марте. Его продление зависит от решения наблюдательного совета компании.

Об этом сообщает Украинсая правда.

"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен. Если он будет продлен – это вопрос к наблюдательному совету", – сообщил Коболев.

Кроме того, он отказался комментировать возможный конфликт с коммерческим директором Нафтогаза Юрием Витренко и "собеседованиях" в Офисе президента по поводу возможного назначения на должность премьер-министра.

Как ранее сообщал Фокус:

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что миллионные премии в "Нафтогазе" – это правильно.

27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2.918 млрд компенсации по Стокгольмскому арбитражу.