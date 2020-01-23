"Замужем только за Славянском": Неля Штепа решила снова стать мэром
Бывший мэр Славянска Неля Штепа, подозреваемая в сепаратизме, планирует принять участие в выборах городского головы города в Донецкой области.
Об этом она сказала в эфире местного телеканала С-плюс.
"Те, кто надеется, что меня "закроют" и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никто меня не "закроет", потому что эта статья неконституционная", – заявила Штепа.
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"Я не делаю никаких противоправных действий: я не пью, не употребляю наркотики, веду моральный образ жизни, живу одна, замужем только за Славянском", – добавила она.
Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах.
Напомним, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ее обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, и в создании террористической группы или организации.
Кроме того, против нее выдвигали обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, в содействии проведению псевдореферендуму об отделении Донецкой области и в создании условий для деятельности террористических групп и организаций.
Как ранее сообщал Фокус:
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа была госпитализирована с инсультом.
- 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.
- 31 августа 2019 года Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы.
- 24 октября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Украина нарушила право Штепы на судебное разбирательство "в течение разумного срока" или освобождение до судебного разбирательства.
- В январе 2020 года Неля Штепа получила 3600 евро компенсаций.