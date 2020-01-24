Порошенко пришел на допрос в ГБР из-за подписания Минских соглашений

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР.

Об этом сообщает Страна.ua.

По словам адвоката, Порошенко также вручили повестку на допрос в качестве свидетеля на 30 января в деле касательно моряков и 11 февраля в деле по "судебной реформе".

Около здания ГБР произошла потасовка между сторонниками и противниками пятого президента. На митинг пришел мужчина с золотым унитазом, который олицетворяет коррупцию Порошенко – его вытолкали на проезжую часть, а унитаз разбили.

Государственное бюро расследований готовилось к принудительному приводу пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. 21 января Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако он этого не сделал и не сообщил причины неявки.

Напомним, сегодня Порошенко вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о его возможной госизмене при подписании Минских соглашений.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на конец ноября 2019 года ГБР расследовало 13 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.

В декабре ГБР открыло еще одно дело в отношении Порошенко – о возможной госизмене при подписании Минский соглашений. Экс-президент тогда заявил, что дело сфабриковано, а его открытие было подарком на день рождения Путину.