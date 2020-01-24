Порошенко пришел на допрос в ГБР из-за подписания Минских соглашений

Украина
Порошенко также вручили повестку на допрос в качестве свидетеля на 30 января в деле касательно моряков и 11 февраля в деле по "судебной реформе"

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР.

Об этом сообщает Страна.ua.

По словам адвоката, Порошенко также вручили повестку на допрос в качестве свидетеля на 30 января в деле касательно моряков и 11 февраля в деле по "судебной реформе". 

Около здания ГБР произошла потасовка между сторонниками и противниками пятого президента. На митинг пришел мужчина с золотым унитазом, который олицетворяет коррупцию Порошенко – его вытолкали на проезжую часть, а унитаз разбили.

Государственное бюро расследований готовилось к принудительному приводу пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. 21 января Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако он этого не сделал и не сообщил причины неявки.

Напомним, сегодня Порошенко вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о его возможной госизмене при подписании Минских соглашений.

Как ранее сообщал Фокус: