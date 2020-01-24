В Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Гандзюк

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Офиса генерального прокурора.

"Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, 19 августа 2018 года Левин, вероятнее всего, на автомобиле, пересек границу Украины в пункте пропуска "Рени". Тиводар также уточнил: в рамках производства проверяется и информация о том, что сотрудники полиции могли содействовать ему в выезде за границу. Левина объявили в международный розыск.

Кроме того, 21 января Печерский райсуд избрал меру пресечения недавно задержанному бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому: арест на полтора месяца без права внесения залога. Павловский проходит по делу убийства активистки Кати Гандзюк. Также ему инкриминируют создание и управление преступной группой.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.

Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Отец активистки Гандзюк назвал судебное заседание над убийцами "спектаклем".

5 августа вступил в силу приговор для обвиняемых по делу Гандзюк. В Генпрокуратуре заявили, что приговор вступил в законную силу и принят к исполнению.