Виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме, – власти Ирана

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что виновный в крушении украинского самолета МАУ возле Тегерана, находится в тюрьме.

Об этом сообщает ISNA.

Отвечая на вопрос о протестах в Иране после крушения украинского самолета, он сказал, что иранский народ имеет право быть расстроенным, потому что он был шокирован жертвами среди граждан Ирана.

Зариф заявил, что правительство задерживает принятие ответственности за атаку на украинский самолет иранскими военными, глава МИД Ирана ответил: "Человек, который по ошибке нацелился на украинский самолет в Иране, теперь находится в тюрьме", – сказал он.

По его словам, Иран пригласил украинцев как владельца самолета и компанию Boeing принять участие в расследовании.

"Мы приветствуем присутствие экспертов в этом расследовании. В настоящее время мы проводим соответствующие исследования в соответствии с международными стандартами", – сказал Зариф.

Как ранее сообщал Фокус:

Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.

Хотя ранее в Иране заявляли, о готовности отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу бортовых самописцев: между Ираном и Украиной идут постоянные консультации.

Группа иранских экспертов прибудет в Украину, чтобы оценить технические возможности Украины для расшифровки "черных ящиков".