В сеть слили новую прослушку Гончарука: члены Кабмина обсуждали "газовый" вопрос

Новая порция так называемых "пленок Гончарука" попала в сеть. Речь идет о стенограмме служебного совещания в кабинете премьер-министра в сентябре 2019 года, в котором якобы принимали участие министр экономики Тимофей Милованов, министр регионального развития Алена Бабак, министр энергетики Алексей Оржель, замминистра финансов Василий Шкураков и глава Нефтегаза Андрей Коболев.

Судя по опубликованным пленкам, на совещании обсуждались тарифы на газ в рамках договоренностей с МВФ о выделении Украине очередного кредитного транша.

На записи можно четко услышать, как обсуждался вариант того, что региональную власть можно заставить подороже покупать газ наперед, чтобы получить одобрение от МВФ.

В частности человек с голосом, похожим на голос Андрея Коболева говорит, что "если города проавансируют покупку газа, то повысить цены на газ можно уже сейчас".

"Тогда будут экономические обоснования, которые никто, ни МВФ, оспорить не смогут. Купить газ сейчас, проавансировать, зафиксировать за городами его и сидеть ждать", – можно услышать на пленке.

При этом человек с голосом, похожим на голос замминистра финансов Василия Шкуракова предупреждает, что, если такие закупки будут, то деньги местным бюджетам вернут с опозданием.

Тогда человек с голосом Коболева предложил "через АМКУ заблокировать согласование соцпомощи".

"Это идея, и ее можно отработать", — оценил предложение человек с голосом премьер-министра Гончарука.

Из этих слов становится понятно, что особых проблем в нарушении Бюджетного кодекса, с учетом "чрезвычайной ситуации", он не сомневался, однако не был уверен, что на это согласится МВФ.

"Очень простая история. Рассказывают сказки. Но если бы ты был на месте МВФ, то сказал бы: "товарищи папуасы", – подытожил якобы Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.

17 января Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.