В Украине случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, – Минздрав

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая и ее заместитель Виктор Ляшко проинформировали президента Украины Владимира Зеленского относительно ситуации с коронавирусом. Скалецкая сообщила, что в настоящий момент в Украине не зафиксировано случаев заражения этим вирусом. Об этом сообщется на сайте президента.

По словам главы Минздрава, все выявленные случаи, о которых сообщалось в СМИ, были обычным гриппом. Скалецкая также проинформировала главу государства о создании оперативного штаба по согласованию необходимых межведомственных действий, который разработал порядок реагирования для больниц, врачей и служб, ответственных за пересечение границы, в случае обнаружения признаков вируса.

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное", – сказала Скалецкая.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что из-за наличия у болезни инкубационного периода проведена работа с семейными врачами. Он заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", – сказал замминистра.

Президент отметил важность своевременного информирования граждан, а также необходимость сформировать четкие рекомендации.

"Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику - где и сколько случаев. Но не говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо выполнять людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ", – сказал Зеленский.

Он также предложил укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу для недопущения заражения вирусом.

Скалецкая со своей стороны отметила: "Этот вирус изучают специалисты ВОЗ. Поэтому каждый день мы можем получать информацию о новых особенностях реагирования от ВОЗ, могут быть новые рекомендации по лечению, выявлению и тому подобное. Мы держим руку на пульсе – информируем врачей. Согласна, что граждан также надо больше информировать".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса ускоряется, а ситуация в стране тяжелая. По последним данным, в КНР госпитализированы 1372 человека, скончался 41. В то же время 39 человек успешно вылечились и выписаны из больниц.

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.