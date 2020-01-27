В Киеве горело здание министерства культуры (обновлено)

В Киеве горит здание министерства культуры. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в "Фейсбук".

В ГСЧС заявили, что в данный момент проводится эвакуация людей.

"Идет эвакуация людей из административного здания Министерства культуры Украины. В 10:14 по улице Ивана Франко, 19 в 3-этажном здании на 3-м этаже Министерства возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания", - сказано в заявлении.

Сообщается, что для того, чтобы не мешать спецтехнике, сотрудники полиции перекрыли движение транспорта.

ГСЧС Киева заявляет, что на месте возгорания работают 30 спасателей и 10 единиц техники.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что пожар в здании Минкульта ликвидирован. Во время операции было спасено четыре человека.

Как сообщает Информатор, возгарание возникло в подвале в помещении архива. До прибытия спасателей эвакуировали 220 человек.

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