Грипп в Украине: во многих областях закрыли школы на карантин

В Украине, как минимум в восьми областях, закрыли школы на карантин из-за вспышки гриппа, сообщило "Громадське".

В частности, все школы закрыты в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области.

Полностью закрывают школы в Северодонецке Луганской области (возобновят работу через неделю), пишет РБК-Украина.

Кроме того, в Черкассах все школы закрыли на карантин с 29 января по 9 февраля. Данное решение принял исполком. Об этом сообщает Ua:Черкассы.

Временно приостановлено обучение в 9 школах в Мариуполе и Краматорске (Донецкая обл.); в Сумах и Лебедине, а также 4 районах Сумской области – 15 школ; в 13 школах в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах (Винницкая обл.); 7 школах Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская обл.); в 39 школах Ровенской обл.; 51 классе 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве за третью неделю текущего года было зафиксировано 9 тысяч 176 больных гриппом и ОРВИ.

С начала эпидемиологического сезона от осложнений гриппа скончались 11 человек.

20 января в Донецкой, Тернопольской и Кировоградской областях из-за гриппа и ОРВИ городские власти начали закрывать школы на карантин.