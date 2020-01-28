Грипп в Украине: во многих областях закрыли школы на карантин
В Украине, как минимум в восьми областях, закрыли школы на карантин из-за вспышки гриппа, сообщило "Громадське".
В частности, все школы закрыты в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области.
Полностью закрывают школы в Северодонецке Луганской области (возобновят работу через неделю), пишет РБК-Украина.
Кроме того, в Черкассах все школы закрыли на карантин с 29 января по 9 февраля. Данное решение принял исполком. Об этом сообщает Ua:Черкассы.
Временно приостановлено обучение в 9 школах в Мариуполе и Краматорске (Донецкая обл.); в Сумах и Лебедине, а также 4 районах Сумской области – 15 школ; в 13 школах в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах (Винницкая обл.); 7 школах Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская обл.); в 39 школах Ровенской обл.; 51 классе 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве за третью неделю текущего года было зафиксировано 9 тысяч 176 больных гриппом и ОРВИ.
- С начала эпидемиологического сезона от осложнений гриппа скончались 11 человек.
- 20 января в Донецкой, Тернопольской и Кировоградской областях из-за гриппа и ОРВИ городские власти начали закрывать школы на карантин.
- В Минздраве прогнозировали два пика заболеваемости гриппом: первый – в декабре, а второй – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.