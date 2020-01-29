Шокин потребовал от ГБР завести дело на Байдена

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин подал на имя вр.и.о. директора ГБР заявление с требованием открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена за незаконное вмешательство в деятельность генпрокурора Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами относительно меня уголовного правонарушения, а именно вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 УК Украины", – говорится в заявлении Шокина.

Шокин настаивает на том, что был вынужден покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления на него Байдена.

"В течение последних месяцев 2015 года и первых 2016 года Джозеф Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, преследуя цель проведения с руководителями государства переговоров по моему устранению с занимаемой должности и, как следствие, свертывания объективного расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного высокопоставленного должностного лица", – написал Шокин в заявлении.

По словам экс-генпрокурора, Байден требовал его увольнения в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.

Как ранее сообщал Фокус:

3 апреля президент Петр Порошенко уволил Виктора Шокина с должности генпрокурора. Он занимал этот пост с февраля 2015 года.

Согласно обнародованной стенограмме разговора президентов США и Украины, Зеленский обещал помочь Трампу разобраться с делом Байдена.

В НАБУ позже заявили, что дел против сына Байдена не ведут: бюро расследует дело компании Burisma Злочевского только за 2010-2012 годы, когда Хантер Байден еще не входил в состав правления предприятия.

Бывший генпрокурор Виктор Шокин также пояснил, что закрыл дело против Burisma под давлением со стороны США.

А пятый президент и нардеп Петр Порошенко, в этой связи, отрицал факт поручения экс-генпрокурору Виктору Шокину прекратить расследование.