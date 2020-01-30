Укравтодор построит три развязки под Киевом
Под Киевом планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев – Одесса и Киев – Чоп.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
Выполнение работ предусмотрено за счет средств займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
Подрядчикам предлагают три лота:
- Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-05 Киев - Одесса: Лот 1, км 15 + 390.
- Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-05 Киев - Одесса: Лот 2, км 21 +847.
- Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 +767.
Планируется, что строительство этих развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.
- Криклий также рассказал, что в Украине появятся три платные дороги. Также он поведал о разработке проектов концессионных дорог.
- В январе Рада поддержала за законопроект (№2660 и №2661), которые позволят Укравтодору дополнительно привлечь 20 млрд грн на ремонт дорог.