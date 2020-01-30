ЕСПЧ разрешил экстрадицию Цемаха в Нидерланды, – адвокат

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды подозреваемого в причастности к уничтожению малазийского боинга над Донбассом, боевика Владимира Цемаха.

Об этом сообщил адвокат Цемаха Анатолий Кучерена, передает Интерфакс-Украина.

"Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, который позволил бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды", – сказал Кучерена.

Он отметил, что, "несмотря на такое решение Страсбургского суда, продолжим искать другие пути по защите интересов Цемаха".

Напомним, донецкий боевик и один из фигурантов дела о сбитии самолета рейса MH17 Владимир Цемах подал в Европейский суд по правам человека жалобу против Нидерландов и Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

7 сентября Цемаха передали РФ в рамках большого обмена пленными. Перед этим его допросили голландские следователи.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что включение в список на обмен Цемаха свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17.

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха в деле о катастрофе MH17 из свидетеля в подозреваемого.

В начале ноября адвокат Цемаха заявил, что его подзащитный все же готов дать показания следователям из Нидерландов.