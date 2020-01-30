Чиновники завладели 42 га заповедных земель в Конча-Заспе, – СБУ

СБУ разоблачила факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда в Конча-Заспе под Киевом. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Оценочная стоимость земель составляет 930 млн грн грн.

"Оперативники установили, что руководство районного отделения Госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара. Земли, которые находятся в ландшафтном заказнике местного значения "Озеро Конча", и относятся к природно-заповедному фонду Украины, были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения", – сказано в сообщении.

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство. Печерский районный суд Киева наложил аресты на эти земельные участки.

Принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность.

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